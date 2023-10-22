Дубль Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Сиэтл», гол Наместникова, ассисты Ничушкина, Орлова и Проворова

Завершился целый ряд матчей регулярного чемпионата НХЛ.

В одном из них «Миннесота» в овертайме уступила «Коламбусу» со счетом 4:5. Иван Проворов записал на свой счет ассист, Кирилл Марченко очков не набрал. Кирилл Капризов результативными действиями не отличился.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Коламбус» — 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1) Голы: Дэнфорт — 3 (Иржичек, Оливье), 8:55 — 0:1. Джонсон — 1 (Силлинджер), 26:10 — 0:2. Мермис — 1 (Юханссон, Эрикссон Эк), 27:21 — 1:2. Зуккарелло — 1 (Хартман), 28:15 — 2:2. Бродин — 1 (Эрикссон Эк, Марун), 44:42 — 3:2. Дженнер — 4 (Веренски, Северсон), 47:36 — 3:3. Фантилли — 1 (бол., Проворов, Северсон), 54:41 — 3:4. Юханссон — 1 (Марун, Мермис), 57:01 — 4:4. Рословик — 1 (Годро), 63:07 — 4:5

В еще одной игре «Колорадо» обыграл «Каролину» со счетом 6:4. На счету Валерия Ничушкина ассист. Голкипер Александр Георгиев отразил 23 броска из 27. В активе Дмитрия Орлова голевая передача, вратарь Петр Кочетков отразил 22 броска из 28.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Каролина» — 6:4 (1:1, 5:2, 0:1) Голы: Котканиеми — 3 (Ноесен, Друри), 16:09 — 0:1. Джохансен — 2 (бол., Маккиннон, Лехконен), 19:54 — 1:1. О`Коннор — 3 (мен., Кольяно), 21:57 — 2:1. Бернс — 2 (бол., Орлов, Ноесен), 29:17 — 2:2. Бантинг — 2 (Нечас, Слэвин), 30:42 — 2:3. Олофссон — 1 (О`Коннор, Байрам), 32:21 — 3:3. Лехконен — 2 (бол., Джохансен, Макар), 34:10 — 4:3. Маккиннон — 3 (Лехконен, Ничушкин), 35:57 — 5:3. Рантанен — 4 (бол.), 39:35 — 6:3. Слэвин — 3 (Котканиеми, Джарвис), 52:26 — 6:4

Также «Рейнджерс» обыграли «Сиэтл» со счетом 4:1. В составе победителей дублем отметился Артемий Панарин. Голкипер Игорь Шестеркин участие в матче не принимал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Рейнджерс» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Голы: Шульц — 1 (Дюмулин, Толванен), 8:41 — 1:0. Панарин — 2 (Хытил), 12:15 — 1:1. Какко — 1 (Труба, Отманн), 33:02 — 1:2. Лафренье — 2 (Хытил), 37:59 — 1:3. Панарин — 3 (Хытил, Отманн), 45:30 — 1:4

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Помимо этого, «Виннипег» в гостях обыграл «Эдмонтон» со счетом 3:2. Один из голов в меньшинстве забил российский нападающий Владислав Наместников.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Виннипег» — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Нерс — 1 (Макдэвид, Драйзайтль), 1:25 — 1:0. Бушар — 1 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 6:11 — 2:0. Моррисси — 1 (бол., Демело, Бэррон), 10:18 — 2:1. Наместников — 1 (мен., Иафалло), 38:21 — 2:2. Шайфли — 4 (Моррисси, Коннор), 63:53 — 2:3

И, наконец, «Бостон» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:2. Владислав Гавриков не отметился результативными действиями.