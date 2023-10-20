Гендиректор «Салавата» прокомментировал победу своей команды в матче с «Северсталью»

Генеральный директорвысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(4:3).

«Сложно входили в игру после перерыва. Игра лиги меняется. Пытаемся не отстать от неё. Времени для перестройки нет ни у одной из команд. Сегодня был тот матч, когда хотелось поделиться очками с соперником.

Наш Данил Аймурзин — большой молодец. Приглашение на Матч звёзд — в копилку уфимского хоккея.

Летим в Минск с очнувшимся игровым настроением», — пишет Баширов в своем телеграм-канале.

Напомним, что при счете 3:3 в концовке 3-го периода защитник «Салавата Юлаева» Никита Зоркин точным броском принес победу для своей команды. После этого матча уфимцы занимают 5-е место в таблице Востока (24 очка).