«Северсталь» — «Салават Юлаев»: счет матча 3:4, обзор голов

одержал волевую победу над(4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Команды обменялись голами со 2-м периоде встречи. В составе «Северстали» отличились Никита Коростелев в большинстве и Дмитрий Моисеев. У «Салавата Юлаева» дублем отметился нападающий Александр Хмелевски.

В 3-м периоде уфимцы и вовсе вышли вперед благодаря шайбе Александра Шарова.

Спустя всего 4 минуты форвард «Северстали» Кирилл Пилипенко в большинстве сравнял счет — 3:3.

За 23 секунды до конца 3-го периода защитник «Салавата Юлаева» Никита Зоркин точным ударом принес победу для своей команды.

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 5-е место в таблице Востока (24 очка). «Северсталь» — на 8-й позиции Запада (19).