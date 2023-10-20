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    «Салават Юлаев» вырвал победу у «Северстали» в матче КХЛ

    «Северсталь» — «Салават Юлаев»: счет матча 3:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Северсталь
    «Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Северсталью» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Команды обменялись голами со 2-м периоде встречи. В составе «Северстали» отличились Никита Коростелев в большинстве и Дмитрий Моисеев. У «Салавата Юлаева» дублем отметился нападающий Александр Хмелевски.

    В 3-м периоде уфимцы и вовсе вышли вперед благодаря шайбе Александра Шарова.

    Спустя всего 4 минуты форвард «Северстали» Кирилл Пилипенко в большинстве сравнял счет — 3:3.

    За 23 секунды до конца 3-го периода защитник «Салавата Юлаева» Никита Зоркин точным ударом принес победу для своей команды.

    После этого матча «Салават Юлаев» занимает 5-е место в таблице Востока (24 очка). «Северсталь» — на 8-й позиции Запада (19).

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