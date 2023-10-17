Труба об отраженном буллите Шертеркина: Хладнокровный убийца, он всегда выручает нас

Капитанвысказался об отраженном буллите голкипера командыв матче регулярного чемпионата НХЛ с(2:1).

«Очевидно, что тебе никогда не хочется, чтобы команда пропускала с буллита, но Шестёркин обладает такой способностью (отражать штрафные броски), он довольно хладнокровный убийца.

Когда наступают такие моменты, он всегда выручает нас», — приводит слова Трубы официальный сайт НХЛ.

В следующем матче «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет с «Нэшвиллом» 20-го октября.

Шестеркин одержал 2 победы в нынешнем сезоне НХЛ, отразил 90.41% бросков при коэффициенте надежности 2.37.