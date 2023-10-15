Капризов стал 12-м бомбардиром в истории «Миннесоты»

Российский нападающийвышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

После голевой передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» Капризов набрал свое 236-е очко за 205 матчей в лиге. Тем самым форвард разделил 12-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю «Миннесоты» с Мэттом Дамбой.

11 место занимает Эрик Стаал (240 (111+129) очков), а лучшим бомбардиром за всю историю «Миннесоты» считается Микко Койву, который набрал 709 (205+504) результативных баллов.

В следующем матче команда Кирилла Капризова сыграет с «Монреалем» 18-го октября в 02:00 мск.