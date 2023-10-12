Овечкин: Я должен показать, что все еще в порядке

Капитанвысказался о предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ против

«Игра против Кросби? Это вызов, и такая ситуация, когда ты хочешь делать то, что умеешь лучше всего.

Ты играешь против лучших игроков, и ты должен показать, что ты всё ещё в порядке», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, что в нынешнем сезоне НХЛ Овечкин продолжит голевую погоню за рекордом Уэйна Гретцки. Форварду столичных осталось забить 72 гола для того, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

Матч между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» состоится 14-го октября в 2:30 мск.