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    Мартемьянов назвал причины поражения «Амура» в матче с «Ак Барсом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Ак Барс
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:5).

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «В первом периоде неплохо играли в атаке, и немного наших защитников это дело захлестнуло. Два первых гола с пятака — это их работа. Потом сделали корректировки, отступать было некуда: пошли в высокий прессинг, иногда это удавалось.

    Благодарен парням, что бились до конца и за это были вознаграждены двумя голами. Были еще моменты, где-то надо было "доедать", но соперник был не из робкого десятка — мастеровитая команда, много шансов они нам не дали. В мастерстве нам чуть не хватило, хотя моментов было достаточно.

    Лозебникова заменили, чтобы не травмировать его, он много помогал нам. Плюс Игорь Бобков много не играл, ему надо набирать форму, он нормально вошел в игру, — цитирует Мартемьянова КХЛ.

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    • После поражения от "Ак Барса" "Амур" занимает 9-е место в таблице Востока с 16-ю очками в активе. Следующий матч между этими командами состоится 14-го октября в 10:00 мск.

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