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    «Ак Барс» в гостях одолел «Амур» и возглавил таблицу Восточной конференции

    «Амур» — «Ак Барс»: счет матча 3:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Амур
    «Ак Барс» на выезде одолел «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:3.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    У гостей шайбы забросили Дмитрий Кателевский, Илья Сафонов, Александр Радулов, Дмитрий Яшкин и Никита Лямкин. У «Амура» отличились Александр Щемеров и Евгений Грачев (дубль).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:5 (1:3, 0:1, 2:1)
    Голы: Кателевский — 3 (Дыняк, Журавлев), 2:20 — 0:1. Щемеров — 1 (Брынцев, Грачев), 12:23 — 1:1. Сафонов — 4 (Петров, Лучевников), 16:30 — 1:2. Радулов — 6 (Петров), 19:37 — 1:3. Яшкин — 10 (бол., Шипачев), 25:53 — 1:4. Лямкин — 1 (Семенов, Галимов), 44:18 — 1:5. Грачев — 3 (мен., Капустин, Мищенко), 46:54 — 2:5. Грачев — 4 (Слепец, Коршков), 54:24 — 3:5Вратари: Лозебников (Бобков, 25:53) — Ахтямов (16:25 — 16:30)Штраф: 8 — 8Броски: 36 (16+12+8) — 25 (10+3+12)

    «Ак Барс» добился 4-й победы кряду и теперь занимает первое место в Восточной конференциии.

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    «Амур» (16) идет на 9-й строчке.

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