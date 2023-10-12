Билялетдинов высказался о победе «Ак Барса» в матче КХЛ с «Амуром»

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(5:3).

«Команды играли хорошо, показывали хороший хоккей. Ребята хорошо подготовились к матчу, забили свои голы, справились. Готовимся к следующему матчу в Хабаровске.

2 пропущенных гола при счете 5:1? Соперник прибавил в движении, агрессии. Создал моменты, которые воплотил в голы. Игроки "Ак Барса" расслабились? Нет, это заслуга хабаровской команды.

Как оцениваю игру Дамира Жафярова? Думаю, ему было тяжело, он давно не играл, оценивать рано. Старался, это радует», — цитирует Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

После этого матча казанская команда занимает 1-е место в таблице Востока с 25-ю очками в активе. Следующий матч между «Амуром» и «Ак Барсом» пройдет 14-го октября в 10:00 мск.