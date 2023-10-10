Игнатьев: Соперники были на два шага впереди в каждом моменте, отсюда такой счет

Главный тренердал свой комментарий относительно матча против(2:6).

«Комментировать особо нечего, СКА — с победой. Быстрая, маневренная команда, это было видно на протяжении всей игры. Соперники были на два шага впереди в каждом моменте, отсюда такой счет. Мы выглядели очень тяжелыми и уставшими.

До этого у нас было четыре матча за пять дней, и вот в четвёртом мы выиграли у "Торпедо". Тогда мы были быстрее, чем сегодня. Сегодня СКА был быстрее и мобильнее — отсюда и счёт.

Календарь мы знали в августе, это ни для кого не загадка, а количество игр у всех в итоге будет одинаковым. Да, у нас нагромождение в октябре, мы играем 15 матчей, сегодня была седьмой за 11 дней. Физиологию не обманешь, люди — не роботы. Пытаемся выигрывать, но очень тяжело. Это даже не физически сложно, всё в головах: выходишь на игру и чувствуешь какую-то безнадёгу. Будем стараться, другого пути нет», — цитирует Игнатьева пресс-служба КХЛ.

СКА набрал 16 очков в 16 матчах и поднялся на шестое место Западной конференции. «Куньлунь» (13 очков) идет десятым после 19 игр.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге сыграет с «Локомотивом». «Куньлунь» примет минское «Динамо». Оба матча состоятся 11 октября.