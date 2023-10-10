ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бобби ГринБыстрый нокаут от Грина, историческая победа Добера. Обзор карда UFC Vegas 80
  • 00:30
    • Роналду намерен продлить контракт с «Аль-Насром» до 2027 года и сыграть на ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Игнатьев: Соперники были на два шага впереди в каждом моменте, отсюда такой счет

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Куньлунь Ред Стар
    Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев дал свой комментарий относительно матча против СКА (2:6).

    Виктор Игнатьев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Игнатьев

    «Комментировать особо нечего, СКА — с победой. Быстрая, маневренная команда, это было видно на протяжении всей игры. Соперники были на два шага впереди в каждом моменте, отсюда такой счет. Мы выглядели очень тяжелыми и уставшими.

    До этого у нас было четыре матча за пять дней, и вот в четвёртом мы выиграли у "Торпедо". Тогда мы были быстрее, чем сегодня. Сегодня СКА был быстрее и мобильнее — отсюда и счёт.

    Календарь мы знали в августе, это ни для кого не загадка, а количество игр у всех в итоге будет одинаковым. Да, у нас нагромождение в октябре, мы играем 15 матчей, сегодня была седьмой за 11 дней. Физиологию не обманешь, люди — не роботы. Пытаемся выигрывать, но очень тяжело. Это даже не физически сложно, всё в головах: выходишь на игру и чувствуешь какую-то безнадёгу. Будем стараться, другого пути нет», — цитирует Игнатьева пресс-служба КХЛ.

  • Тренерские отставки, серия разгромов, усиление для СКА
  • КХЛ 2023/24: обзор пятой игровой недели
  • Вчера

    • СКА набрал 16 очков в 16 матчах и поднялся на шестое место Западной конференции. «Куньлунь» (13 очков) идет десятым после 19 игр.

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге сыграет с «Локомотивом». «Куньлунь» примет минское «Динамо». Оба матча состоятся 11 октября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Малкин и компания не готовы к началу сезона?
  • «Питтсбург» — «Чикаго». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Гости смогут организовать достойное сопротивление?
  • «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Казанцы убедительно победят?
  • «Адмирал» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 10 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Питтсбург — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Адмирал — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.99
  • Прогноз на матч Ависпа Фукуока — Нагоя Грампус
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Йокогама Ф-Маринос — Урава Редс
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Тампа — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Самсонова — Мария
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кочиаретто — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие