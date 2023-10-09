Кокорев: Сражались до конца и хотели победить, порадовать болельщиков

Главный тренерпрокомментировал поражение от(2:3 ОТ) в матче КХЛ.

«Мы играли с чемпионами. Тяжелая игра, вязкая, быстрая. В первом периоде, скажем так, присматривались друг к другу. Во втором тоже, а в третьем мы добавили и владели инициативой. Но ЦСКА команда мастеровитая, забили нам в овертайме гол.

В любом случае хочу поблагодарить парней, которые сегодня 25 раз поймали на себя шайбу, вратаря поблагодарить. В общем и целом все сегодня красавцы. Сражались до конца и хотели победить, порадовать болельщиков», — цитирует Кокорева пресс-служба лиги.

ЦСКА после 16 игр набрал 17 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице «Запада». «Сочи» с 21 очком — на 5-м месте.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 12 октября в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Спартак» 11 октября примет ЦСКА.