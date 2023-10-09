Федоров: Мы играли волнами

Главный тренерпрокомментировал победу над(3:2 ОТ) в КХЛ.

«Мы сыграли волнами, не смогли развить успех первого периода. Второй период не совсем получился. В третьем наладили, но делали нехарактерные нам действия в индивидуальном плане», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

ЦСКА после 16 игр набрал 17 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице «Запада». «Сочи» с 21 очком — на 5-м месте.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 12 октября в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Спартак» 11 октября примет ЦСКА.