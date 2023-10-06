Михеев пропустит старт сезона в НХЛ

Нападающий «Ванкувера»не поможет команде в первых матчах предстоящего чемпионата НХЛ. Об этом сообщил Дэн Мильштейн, агент российского хоккеиста.

Михеев продолжает восстанавливаться после серьезной травмы колена, которую получил в начале 2023 года.

«Он пропустит первые несколько игр сезона, выйдет на лед в районе 18–22 октября.

Илья рвется в бой, но общая рекомендация такова, что ему нужно немножко потерпеть и полностью восстановиться», — сказал Мильштейн, слова которого приводит «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Михеев набрал 28 (13+15) очков в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Новый сезон в НХЛ стартует 11 октября.