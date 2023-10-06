Михеев пропустит старт сезона в НХЛ

Илья Михеев Фото: globallookpress.com
Михеев продолжает восстанавливаться после серьезной травмы колена, которую получил в начале 2023 года.
«Он пропустит первые несколько игр сезона, выйдет на лед в районе 18–22 октября.
Илья рвется в бой, но общая рекомендация такова, что ему нужно немножко потерпеть и полностью восстановиться», — сказал Мильштейн, слова которого приводит «Чемпионат».
В прошедшем сезоне Михеев набрал 28 (13+15) очков в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Новый сезон в НХЛ стартует 11 октября.