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    Михеев пропустит старт сезона в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Ванкувер Кэнакс НХЛ
    Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев не поможет команде в первых матчах предстоящего чемпионата НХЛ. Об этом сообщил Дэн Мильштейн, агент российского хоккеиста.

    Илья Михеев
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    Илья Михеев

    Михеев продолжает восстанавливаться после серьезной травмы колена, которую получил в начале 2023 года.

    «Он пропустит первые несколько игр сезона, выйдет на лед в районе 18–22 октября.

    Илья рвется в бой, но общая рекомендация такова, что ему нужно немножко потерпеть и полностью восстановиться», — сказал Мильштейн, слова которого приводит «Чемпионат».

    В прошедшем сезоне Михеев набрал 28 (13+15) очков в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

    Новый сезон в НХЛ стартует 11 октября.

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