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    Игнатьев: Было обидно весь матч догонять «Авангард», это кредо наше какое-то

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Куньлунь Ред Стар
    Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев поделился комментарием после поражения от «Авангарда» в КХЛ (3:4, ОТ).

    Виктор Игнатьев
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    Виктор Игнатьев

    «С обеих сторон была очень быстрая и боевая игра, к такому мы и готовились, Омск не мог играть по-другому. Обидно было догонять весь матч, это прям кредо наше какое-то. В итоге не догнали, скажем так. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу на льду. Конечно, можно было решить исход матча в большинстве в овертайме. Ребята медленно разыгрывали? Наверное, решили усыпить сначала. Плюс не забывайте, что есть другая команда на льду.

    Связь травм и насыщенного календаря? Травмы были получены ещё в начале сезона. Там календарь тоже был не сахар, но наслоения не было. В принципе, есть такая закономерность, люди не роботы, в таком темпе риск травм увеличивается. Пулккинен? Ещё не думал о его роли в команде. В нашем положении, это лёгкий вопрос, но я пока не знаю ответа. Это снайпер, очень хороший, режущий точный бросок. Учитывая наши некоторые проблемы с результативностью, снайперы нам необходимы. Кроме того, это не равнодушный на площадке игрок, что очень важно. И он, и Макмиллан — игроки с большим хоккейным сердцем. Они добавят нам спортивной злости и агрессии на льду», — цитирует Игнатьева пресс-служба КХЛ.

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