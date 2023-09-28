Разин: Игровая дисциплина «Магнитки» никуда не годится

Главный тренер магнитогорского «Металлурга»прокомментировал поражение от «Куньлунь Ред Стар» (2:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Мы продолжаем наступать на одни и те же грабли, продолжаем что-то придумывать, ведя в счете. Наша игровая дисциплина никуда не годится.

Удаления в третьем периоде — это чистейшее нарушение игровой дисциплины, дали сопернику глотнуть воздуха, это причина наших поражений, команда нашего уровня обязана доводить такие матчи до победы.

Мы хорошо играем с командами высокого уровня, но раздариваем очки соперникам на класс ниже, это нужно исправлять», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

В ближайшем матче «Магнитка» сыграет на выезде с «Салаватом Юлаевым». LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.