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    Разин: Игровая дисциплина «Магнитки» никуда не годится

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг Куньлунь Ред Стар КХЛ
    Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Куньлунь Ред Стар» (2:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

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    «Мы продолжаем наступать на одни и те же грабли, продолжаем что-то придумывать, ведя в счете. Наша игровая дисциплина никуда не годится.

    Удаления в третьем периоде — это чистейшее нарушение игровой дисциплины, дали сопернику глотнуть воздуха, это причина наших поражений, команда нашего уровня обязана доводить такие матчи до победы.

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    • Мы хорошо играем с командами высокого уровня, но раздариваем очки соперникам на класс ниже, это нужно исправлять», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

    В ближайшем матче «Магнитка» сыграет на выезде с «Салаватом Юлаевым». LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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