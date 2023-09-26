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    Роберт Левандовский«Мальорка» — «Барселона». Онлайн
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    Федоров раскритиковал игроков ЦСКА после поражения от «Северстали»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ ЦСКА Северсталь КХЛ
    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Северстали» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Соперника с победой. Здорово двигались и контролировали шайбу. Я думаю, что с нашей игрой всё понятно. Особенно первый период. Тут добавить сложно что-то. Все всё видели.

    Любой комментарий касается нашей команды в этом плане, поэтому постараемся что-то изменить к следующей игре.

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    • Но так двигаться и так играть с шайбой, не очень быстро принимать решения… Парни знают и сами чувствуют все эти моменты, но пока результат негативный. Будем искать выход из положения», — приводит слова Федорова «Чемпионат».

    ЦСКА проиграл проиграл три из четырех последних матчей и занимает предпоследнее место в Западной конференции КХЛ.

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