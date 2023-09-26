Федоров раскритиковал игроков ЦСКА после поражения от «Северстали»

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал поражение от «Северстали» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Соперника с победой. Здорово двигались и контролировали шайбу. Я думаю, что с нашей игрой всё понятно. Особенно первый период. Тут добавить сложно что-то. Все всё видели.

Любой комментарий касается нашей команды в этом плане, поэтому постараемся что-то изменить к следующей игре.

Но так двигаться и так играть с шайбой, не очень быстро принимать решения… Парни знают и сами чувствуют все эти моменты, но пока результат негативный. Будем искать выход из положения», — приводит слова Федорова «Чемпионат».

ЦСКА проиграл проиграл три из четырех последних матчей и занимает предпоследнее место в Западной конференции КХЛ.