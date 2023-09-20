КХЛ. «Локомотив» переиграл минское «Динамо», «Торпедо» взяло верх над «Витязем»

Завершились два матча регулярного чемпионата КХЛ.

В одном из них «Локомотив» на выезде одержал победу над минским «Динамо» со счетом 4:1.

На точные броски Максима Шалунова, Даниила Тесанова, Ярослава Лихачёва и Александра Полунина хозяева ответили голом престижа в исполнении Джемела Смита.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) Голы: Шалунов — 2 (Лихачев, Гернат), 0:30 — 0:1. Тесанов — 1 (Полунин, Сергеев), 17:19 — 0:2. Лихачев — 4 (бол., Красковский, Алексеев), 25:37 — 0:3. Смит — 2 (бол., Керран, Энас), 53:09 — 1:3. Полунин — 1 (п.в.), 59:20 — 1:4Вратари: Колосов (56:18 — 59:20) — БочаровШтраф: 15 — 16Броски: 43 (14+13+16) — 21 (10+6+5)

«Локомотив» набрал 12 очков и поднялся на третье место в Западной Конференции. «Динамо» с 5 очками идет предпоследним на «Западе».

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В еще одной игре «Торпедо» обыграло «Витязь» со счетом 3:1.

На голы Максима Летунова, Владислава Фирстова и Богдана Конюшкова гости ответили точным броском престижа в исполнении Ивана Савчика.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Московская область) — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) Голы: Летунов — 6 (бол., Коваленко, Конюшков), 2:33 — 1:0. Фирстов — 4 (Максимов, Конюшков), 48:59 — 2:0. Савчик — 3 (Воронков, Педан), 57:09 — 2:1. Конюшков — 1 (п.в., Гуска), 59:42 — 3:1Вратари: Гуска — Дорожко (57:27 — 59:42)Штраф: 12 — 12Броски: 42 (14+16+12) — 23 (9+6+8)

«Торпедо» лидирует в таблице Западной конференции с 13 очками. «Витязь» идет на последнем, 11-м месте Запада с 3 очками.