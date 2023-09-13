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    Немировски об игре Андреоффа: Он должен понять, что надо делать результат

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Амур
    Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски высказался о проблемах в игре своей команды после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:2 Б).

    Дэвид Немировски
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    Дэвид Немировски

    «Проблема ли найти защитника под большинство? Сегодня играл Аланов, думаю, ему ещё нужно привыкнуть. Он последние два дня тренировался с ними в большинстве. Может, он ещё не привык, как они играют: всё время только Мёрфи играет там. Я думаю, ещё можно попробовать Морозова.

    Игроки перекладывают ответственность в плане броска? Я думаю, да. Если в первой игре был фактор льда, то сегодня лёд был нормальный. Думаю, начали бросать чуть-чуть и там отсткок, а так не знаю.

    На тренировке, на предсезонке они совсем по-другому играли. Другие команды тоже смотрят на эти видео и надо перестраиваться быстрее. Когда идёт большинство, нельзя просто стоять на этом месте. Надо двигаться.

    У Андреоффа нет очков? Я думаю, любой хоккеист должен набирать очки и играть лидерскую роль, всегда будет спрашивать от себя. Он должен тоже понять, что надо делать результат. И пока он не полностью доволен своей игрой. Значит, не хватает, ещё поговорим, перед следующей игрой», — передает слова Немировски Чемпионат.

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    • После поражения в матче с «Амуром» «Сибирь» занимает 7-е место в таблице Востока (5 очков). Уже 15-го сентября подопечные Дэвида Немировски встретятся с «Сочи».

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