«Лада» на выезде переиграла «Трактор»

На гол Виталия Кравцова гости ответили точными бросками Скотта Космачука, Троя Джозефса и Никиты Попугаева.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Лада» (Тольятти) — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Голы: Кравцов — 2 (Шабанов, Блажиевский), 1:38 — 1:0. Космачук — 2 (бол., Демидов, Кугрышев), 5:20 — 1:1. Джозефс — 4 (Космачук, Кугрышев), 50:28 — 1:2. Попугаев — 2 (п.в., Алтыбармакян), 59:47 — 1:3Вратари: Фукале (58:36 — 59:47) — ПодъяпольскийШтраф: 10 — 6Броски: 32 (14+8+10) — 29 (7+11+11)
«Лада» набрала 4 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице «Востока». «Трактор» находится на пятой строчке с 5 баллами.