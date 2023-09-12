ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииНеудачный дебют Онопко. Экспериментальная сборная России проиграла бессмысленный матч
  • 17:57
    • Головин выйдет в стартовом составе сборной России на матч с Катаром
  • 17:42
    • Официально: Евсеев назначен на пост главного тренера «Кубани»
  • 17:49
    • Япония забила 4 гола в ворота Турции в рамках товарищеского поединка
  • 14:21
    • Бонуччи подаст в суд на «Ювентус» из-за «аномальных» условий для профессионального футболиста
  • 08:46
    • Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Француз временно дисквалифицирован
    Все новости спорта

    «Лада» на выезде переиграла «Трактор»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Трактор
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Лада» на выезде обыграла «Трактор» со счетом 3:1.

    «Лада»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лада»

    На гол Виталия Кравцова гости ответили точными бросками Скотта Космачука, Троя Джозефса и Никиты Попугаева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Лада» (Тольятти) — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
    Голы: Кравцов — 2 (Шабанов, Блажиевский), 1:38 — 1:0. Космачук — 2 (бол., Демидов, Кугрышев), 5:20 — 1:1. Джозефс — 4 (Космачук, Кугрышев), 50:28 — 1:2. Попугаев — 2 (п.в., Алтыбармакян), 59:47 — 1:3Вратари: Фукале (58:36 — 59:47) — ПодъяпольскийШтраф: 10 — 6Броски: 32 (14+8+10) — 29 (7+11+11)

    «Лада» набрала 4 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице «Востока». «Трактор» находится на пятой строчке с 5 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Приблизится ли Швеция к Австрии?
  • Швеция — Австрия. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Украина вновь неудачно сыграет против Италии?
  • Италия — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Испанцы продолжат громить соперников?
  • Испания — Кипр. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.51
  • Экспресс дня 12 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Швеция — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Италия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Испания — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.81
  • Прогноз на матч Бельгия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Боливия — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Волга — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.16
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие