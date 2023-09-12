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    «Локомотив» вырвал победу у «Куньлуня» в Ярославле

    «Локомотив» — «Куньлунь»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Локомотив» на своей площадке обыграл «Куньлунь» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    В составе «железнодорожников» голы записали на свой счет Андрей Сергеев и Ярослав Лихачев. Единственную шайбу «Куньлуня» забросил Цзян Фу в большинстве.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Локомотив» — «Куньлунь» 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).
    Голы: Сергеев — 2 (Никулин), 34:06 — 1:0. Фу — 1 (бол. Лесли, Родевальд), 39:13 — 1:1. Лихачев — 1 (Каюмов, Шалунов), 54:49 — 2:1Вратари: Исаев — Смит 00:00 — 34:06, 36:40 — 58:54, Джурасик — 34:06 — 36:40Броски: 43 (16+6+21) — 23 (9+8+6)Штраф: 8 — 4

    После этого матча «Локомотив» занимает 4-е место в таблице Западной конференции (6 очка). «Куньлунь» — на 1-й позиции (8).

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