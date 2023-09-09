Кравец: Сегодня был не лучший матч в нашем исполнении

Главный тренерподвел итог матча против(4:1).

«Честно говоря, сегодня был не лучший матч в нашем исполнении. Хоккеисты "Барыса" используют схему 1-3-1, хорошо останавливают в нейтральной зоне и вообще делают так, что матч получается немного скучным. Но в третьем периоде нам удалось это преодолеть, найти путь к воротам. В плане понимания системы у меня всё становится лучше, это был мой пятый матч за "Авангард", включая предсезонку, я здесь ровно три недели, и замечаю эти улучшения. Думаю, буду прогрессировать и дальше», — цитирует Кравца официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Авангард» занимает 3-е место в таблице Востока (6 очков). «Барыс» — на 10-й позиции (2).