ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон Джонс5 бойцов, которые могли бы стать тройными чемпионами UFC
  • 07:45
    • Медведев обыграл Алькараса и вышел в финал US Open-2023
  • 21:27
    • Данилина и Хелиоваара стали чемпионами US Open в миксте
  • 20:55
    • Украина и Англия не выявили сильнейшего в отборе Евро-2024
  • 19:48
    • Источник: «Динамо» сделало предложение по трансферу хавбека «Гремио»
  • 16:54
    • Изидор перешел в «Зенит»
    Все новости спорта

    Кравец: Сегодня был не лучший матч в нашем исполнении

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Авангард
    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итог матча против «Барыса» (4:1).

    Михаил Кравец
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Кравец

    «Честно говоря, сегодня был не лучший матч в нашем исполнении. Хоккеисты "Барыса" используют схему 1-3-1, хорошо останавливают в нейтральной зоне и вообще делают так, что матч получается немного скучным. Но в третьем периоде нам удалось это преодолеть, найти путь к воротам. В плане понимания системы у меня всё становится лучше, это был мой пятый матч за "Авангард", включая предсезонку, я здесь ровно три недели, и замечаю эти улучшения. Думаю, буду прогрессировать и дальше», — цитирует Кравца официальный сайт КХЛ.

    После этого матча «Авангард» занимает 3-е место в таблице Востока (6 очков). «Барыс» — на 10-й позиции (2).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная Италии снова проиграет Северной Македонии?
  • Северная Македония — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Ирландия и Нидерланды забьют друг другу
  • Ирландия — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сможет ли Дания выиграть на поле Финляндии?
  • Финляндия — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 10 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Северная Македония — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ирландия — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.57
  • Прогноз на матч Финляндия — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Венгрия — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Казахстан — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч Медведев — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 23:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Фарерские Острова — Молдова
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Греция — Гибралтар
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие