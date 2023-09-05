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    Кудашов: Не все у «Динамо» гладко в сочетаниях

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Амуром» (3:1).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Сегодня было лучше, чем в первую игру. И голы забили, и движение было немного другое. В конце немного позволили такие действия, которые приводили к подаркам сопернику. Это и потери шайбы, и давали контратаки, что обострило игру. Мы дали возможность "Амуру" создавать против нас моменты. Постараемся это убрать к следующей игре. И готовимся. У нас впереди сложная пятиматчевая серия.

    При счете 3:0/3:1 психология привела к небрежным действиям? Вы знаете, с одной стороны, это хорошо. 2:0/3:1 — это скользкий и неприятный счёт. И игроки не закрываются и не играют в отброс шайбы, а играют раскованно. Но, с другой стороны, есть зона риска. И это тонкая грань, где можно, а где нельзя. Но вы понимаете, чтобы забить гол, ты всегда играешь на грани. Сегодня немного эту грань не прочувствовали и позволяли себе немного лишнего.

    Второй матч подряд лимитчики-защитники, что Кудашов со СКА, что Паталаха сегодня, завершали встречу после первого периода? Поверьте, наиграются они ещё. У нас есть ещё ряд игроков, и через несколько лет они будут у нас составлять костяк команды. Всему своё время. Они ещё наиграются, и наделают своих ошибок, и назабивают голов, и всего прочего наделают. Постепенно надо вводить их во взрослый хоккей. Сначала они просто начинают тренироваться, потом играют на предсезонке, потом смотрят по сторонам, потом понимают и чувствуют, что такое сезон. А дальше уже смотрим, как они осваиваются и развиваются. Соответственно, так и вводим их во взрослый хоккей. Хотя вы видите, что вот эта тройка, кто у нас уже играл, они картину не портят. В ближайшее время, думаю, они будут получать больше игрового времени.

    Джиошвили в четвертом звене? Посмотрим. На самом деле, продолжается у нас поиск. Не все у нас гладко в сочетаниях. Поэтому будем искать разные варианты. Вариант с Джиошвили в звене с Каблуковым и Мурановым мы знаем и понимаем, но сегодня и Михайлов у нас забил в том сочетании, поэтому и это сочетание работает.

    Пакетт не доиграл матч? Лицо ему разбили. Зашивали его, накладывали швы.

    Моторыгина команда признала лучшим игроком матча? Здесь очень много сошлось в одном. Первая игра, молодой парень, сделал несколько важных сейвов. Поэтому, наверное, игроки оценили всё это. И на предсезонке он сделал несколько хороших игр, поэтому все это совокупность. То, что он играл сегодня, это не следствие игры со СКА. В начале сезона задача — чтобы все игроки были в обойме. Все три вратаря, все защитники, нападающие, включая всех молодых. Нужно, чтобы как можно больше игроков вкатилось в сезон и дальше у нас была возможность по полной их использовать», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 7 сентября в Москве сыграет с «Автомобилистом». «Динамо» 6 сентября примет «Металлург».

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