ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаТрансферный дайджест. 29 августа — 4 сентября
  • 20:20
    • СКА всухую обыграл «Ладу» и одержал вторую победу подряд
  • 19:09
    • Официально: Рамос вернулся в «Севилью» спустя 18 лет
  • 12:37
    • В сборную России вызваны шесть новых игроков
  • 13:11
    • Глава «Локомотива»: У нас больше не будет трансферов на выход
    Все новости спорта

    Минское «Динамо» поиздевалось над «Витязем» в матче КХЛ

    «Витязь» — «Динамо» Минск: счет матча 0:7, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Динамо Минск
    В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде разгромило «Витязь» со счетом 7:0.

    «Динамо» Минск
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо» Минск

    Заброшенными шайбами отметились Александр Волков, Коди Керран, Вадим Мороз, Виталий Пинчук, Тимофей Ковгореня, Роман Горбунов и Андрей Стась.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Московская область) — «Динамо» (Минск) — 7:0
    Голы: Волков — 1 (мен., Боуи), 16:17 — 0:1. Керран — 1 (Пинчук), 22:53 — 0:2. Мороз — 1 (Горбунов, Дерябин), 34:05 — 0:3. Пинчук — 1 (мен., Пышкайло, Смирнов), 35:34 — 0:4. Ковгореня — 1 (Керран, Звягин), 37:35 — 0:5. Горбунов — 1 (Волочко, Мороз), 46:39 — 0:6. Стась — 1 (Пышкайло), 58:07 — 0:7Вратари: Дорожко (Шикин, 37:35) — КолосовШтраф: 12 — 22Броски: 25 (6+6+13) — 29 (8+12+9)

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Витязь» примет «Адмирал».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев снова проиграет Де Минору?
  • Медведев — Де Минор. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • ЦСКА снизит к минимуму результативность «Магнитки»
  • ЦСКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 3.14
    •
  • Победа ЦСКА над «магниткой» и два футбольных матча
  • Экспресс дня 5 сентября. Прогноз и ставки
  • 4.36
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 4 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Рексхэм — Ньюкасл Академия
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Нива Долбизно — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Италия — США
  • Баскетбол
  • Завтра в 15:40
    •  1.97
  • Прогноз на матч Литва — Сербия
  • Баскетбол
  • Завтра в 11:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие