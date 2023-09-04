«Витязь» — «Динамо» Минск: счет матча 0:7, обзор голов

«Динамо» Минск Фото: globallookpress.com
Заброшенными шайбами отметились Александр Волков, Коди Керран, Вадим Мороз, Виталий Пинчук, Тимофей Ковгореня, Роман Горбунов и Андрей Стась.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Динамо» (Минск) — 7:0
Голы: Волков — 1 (мен., Боуи), 16:17 — 0:1. Керран — 1 (Пинчук), 22:53 — 0:2. Мороз — 1 (Горбунов, Дерябин), 34:05 — 0:3. Пинчук — 1 (мен., Пышкайло, Смирнов), 35:34 — 0:4. Ковгореня — 1 (Керран, Звягин), 37:35 — 0:5. Горбунов — 1 (Волочко, Мороз), 46:39 — 0:6. Стась — 1 (Пышкайло), 58:07 — 0:7Вратари: Дорожко (Шикин, 37:35) — КолосовШтраф: 12 — 22Броски: 25 (6+6+13) — 29 (8+12+9)
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Витязь» примет «Адмирал».