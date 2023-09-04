«Витязь» — «Динамо» Минск: счет матча 0:7, обзор голов

Брадли Баркола: ПСЖ выложил 45 млн евро за преемника Мбаппе, который играет как Рашфорд

Двадцатилетний футболист прибыл на «Парк де Пренс» из «Лиона» после впечатляющего прорывного сезона в Лиге 1