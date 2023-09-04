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    Поль ПогбаТрансферный дайджест. 29 августа — 4 сентября
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    Гатиятулин: Кто проигрывает пятак — проигрывает игру

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Трактор
    Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:5) в матче КХЛ.

    Анвар Гатиятулин
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    Анвар Гатиятулин

    «Хорошо начали, здорово двигались. Была нацеленность на ворота. Быстро повели в счете, но потом играли неправильно. Допускали контратаки соперника, проиграли пятак и в результате проиграли игру. Это правило хоккея: кто проигрывает пятак — проигрывает игру. Мы понимали сильные стороны соперника, у них мощная атака.

    Они воспользовались своими сильными сторонами, а мы упустили нить игры. Нужно было правильно играть, мы же в каких-то моментах сыграли неправильно. Яруллин в прошлом матче получил повреждение, в результате не смог сыграть. Хочу поздравить также Зинэтулу Хайдаровича с юбилейным матчем. 1200 игр — это серьезная цифра, он для всех нас стал примером, желаю ему здоровья», — цитирует Гатиятулина «Спорт-Экспресс».

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Ярославле сыграет с «Локомотивом». «Ак Барс» примет «Сочи».

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