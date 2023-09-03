ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Ноттингем Форест»Миллиард на ветер. Эланга принес «Ноттингем Форест» шокирующую победу над «Челси»
  • 00:59
    • Рублёв пробился в 1/8 финала US Open
  • 00:12
    • Гол Головина помог «Монако» обыграть «Ланс» в матче Лиги 1
  • 23:53
    • «Лацио» одержал гостевую победу над «Наполи» в матче Серии А
  • 22:01
    • «Краснодар» выиграл у «Спартака»
  • 21:48
    • Самсонова проиграла Кис в третьем круге US Open
    Все новости спорта

    Кучеров наберет 117 очков в следующем сезоне НХЛ по версии официального сайта лиги

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Миннесота Уайлд Нью-Йорк Рейнджерс Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз Каролина Харрикейнз Ванкувер Кэнакс Сент-Луис Блюз Оттава Сенаторз Вегас Голден Найтс
    На официальном сайте НХЛ предположили, сколько очков наберут российские хоккеисты в следующем сезоне.

    Никита Кучеров атакует ворота «Монреаля»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никита Кучеров атакует ворота «Монреаля»

    Первое место в этом рейтинге занял форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров, который может набрать 117 очков. На 2-й позиции Кирилл Капризов из «Миннесоты» — 110 очков, а тройку замыкает Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» — 94 балла.

    Все россияне:

    1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»): 117.
    2. Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»): 110.
    3. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»): 94.
    4. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»): 88.
    5. Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»): 87.
    6. Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»): 77.
    7. Андрей Кузьменко («Ванкувер Кэнакс»): 74.
    8. Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»): 71.
    9. Владимир Тарасенко («Оттава Сенаторз»): 68.
    10. Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс»): 66.
    11. Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй Лайтнинг»): 62.
    12. Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»): 59.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли ЦСКА и «Зенит» выявить сильнейшего?
  • ЦСКА — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • «Арсенал» нокаутирует «МЮ»?
  • «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
  • «Ростов» продолжит набирать очки на своем поле?
  • «Ростов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ростов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Интер — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  2.17
  • Прогноз на матч Осасуна — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие