Кучеров наберет 117 очков в следующем сезоне НХЛ по версии официального сайта лиги

Первое место в этом рейтинге занял форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров, который может набрать 117 очков. На 2-й позиции Кирилл Капризов из «Миннесоты» — 110 очков, а тройку замыкает Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» — 94 балла.
Все россияне:
1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»): 117.
2. Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»): 110.
3. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»): 94.
4. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»): 88.
5. Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»): 87.
6. Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»): 77.
7. Андрей Кузьменко («Ванкувер Кэнакс»): 74.
8. Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»): 71.
9. Владимир Тарасенко («Оттава Сенаторз»): 68.
10. Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс»): 66.
11. Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй Лайтнинг»): 62.
12. Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»): 59.