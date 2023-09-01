Гальченюк: Я очень хотел оказаться в СКА

Бывший нападающий клубов НХЛрассказал подробности своего перехода в питерский

«Я решал свои дела, готовился. Разговоры, в которых я участвовал, были более хоккейные, о контракте я не разговаривал. Для этого есть агенты. Я доверился своему агентству.

Первый контакт со СКА? Я был в Калифорнии. На меня вышел Роман Борисович Ротенберг, мы хорошо поговорили. После этого пошел процесс.

Были варианты из других клубов, но я оказался в Питере. Я был очень заинтересован предложением СКА, тут очень хорошая команда, которая преследует большие цели. Я очень хотел оказаться здесь», — приводит слова Гальченюка «Чемпионат».

В прошлом сезоне Гальченюк провел 11 матчей за «Колорадо», не набрав результативных баллов при показателе полезности «-8».