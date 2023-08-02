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    Тарасенко прокомментировал свой переход в «Оттаву»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Оттава Сенаторз Нью-Йорк Рейнджерс
    Российский форвард Владимир Тарасенко назвал причины своего перехода в «Оттаву».

    Владимир Тарасенко
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    Владимир Тарасенко

    «Здесь молодая группа игроков. Они хотят побеждать, и я почувствовал, что это лучшая сделка для меня. Общаясь внутри команды, чувствую, что игроки очень близки друг другу, что важно. Я хочу чувствовать себя комфортно, приезжая на арену, чтобы быть в лучшей форме.

    Мне нравится, что это молодая команда, жаждущая побед. Кажется, они готовы перейти к следующему шагу, и я очень рад быть частью этого хотя бы один сезон.

    В прошлом году "Сенаторз" выиграли много матчей, хотя и не попали в плей-офф. Я смогу поделиться своим опытом последних нескольких лет, и, надеюсь, мы выиграем больше игр и выйдем в плей-офф», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

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    • Напомним, что Тарасенко в прошлом сезоне выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», провел 69 матчей и набрал 50 (18+32) очков.

    Нападающий подписал контракт с «Оттавой» на один сезон с зарплатой 5 млн. долларов.

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