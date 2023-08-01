Юниоры США разгромили Швецию (до 18 лет) в рамках Кубка Глинки

США (до 18 лет) — Швеция (до 18 лет) 6:1
В первом периоде американцы минимально обыграли соперника 2:1. Уже во втором и третьем отрезках матчах доминировали только хозяева, забив по 2 гола в каждом периоде.
В следующем матче группового этапа Кубка Глинки США (до 18 лет) встретится 2 августа с Германией (до 18 лет), а юниоры Швеции сыграют 2 августа с Чехией (до 18 лет).
Финляндия (до 18 лет) — Швейцария (до 18 лет) 1:3
Гости успешно реализовали свои моменты, но первый гол забили только во 2-м периоде. В целом, после второго отрезка швейцарцы вели со счетом 2:0. Уже в третьем период команды обменялись голами. Итоговый результат — 3:1 в пользу юниоров Швейцарии.
В следующем матче Швейцария (до 18 лет) встретится 2 августа с юниорами Канады, а Финляндия (до 18 лет) сыграет 2 августа со Словакией (до 18 лет).