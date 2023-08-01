Юниоры США разгромили Швецию (до 18 лет) в рамках Кубка Глинки

Обзор матчей группового этапа Кубка Глинки.

США (до 18 лет) — Швеция (до 18 лет) 6:1

В первом периоде американцы минимально обыграли соперника 2:1. Уже во втором и третьем отрезках матчах доминировали только хозяева, забив по 2 гола в каждом периоде.

Кубок Глинки. США (до 18 лет) — Швеция (до 18 лет) 6:1 (2:1, 2:0, 2:0). Голы: Монтейро — 1 (бол. Коннелли), 09:25 — 1:0. Зеттерберг — 2 (Эрикссон, Фернстрем), 16:54 — 1:1. Парк — 1 (Коннелли), 19:29 — 2:1. Стефанек — 1, 23:21 — 3:1. Фелисио — 1 (Хенрикс), 38:55 — 4:1. Стефанек — 2, 42:17 — 5:1. Зеллерс — 2, 44:13 — 6:1Вратари: Хейл — Херенстам 00:00 — 52:08 (Лив 52:08 — 60:00)Штраф: 14 — 12

В следующем матче группового этапа Кубка Глинки США (до 18 лет) встретится 2 августа с Германией (до 18 лет), а юниоры Швеции сыграют 2 августа с Чехией (до 18 лет).

Финляндия (до 18 лет) — Швейцария (до 18 лет) 1:3

Гости успешно реализовали свои моменты, но первый гол забили только во 2-м периоде. В целом, после второго отрезка швейцарцы вели со счетом 2:0. Уже в третьем период команды обменялись голами. Итоговый результат — 3:1 в пользу юниоров Швейцарии.

Кубок Глинки. Финляндия (до 18 лет) — Швейцария (до 18 лет) 1:3 (0:0, 0:2, 1:1). Голы: Понцетто — 1 (бол. Форгет, Ребер), 29:23 — 0:1. Боссон — 1 (Курт, Тарчини), 36:09 — 0:2. Мухонен — 1 (Суониеми), 50:58 — 1:2. Верли — 1 (Нико Антенен, Гроссниклаус), 51:14 — 1:3Вратари: Римпинен — КиршШтраф: 10 — 8

В следующем матче Швейцария (до 18 лет) встретится 2 августа с юниорами Канады, а Финляндия (до 18 лет) сыграет 2 августа со Словакией (до 18 лет).