НХЛ просит ИИХФ расторгнуть контракт Федотова с «Филадельфией»

Руководство НХЛ и «Филадельфия» желают расторгнуть контракт с российским вратарем

«НХЛ и "Флайерз" считают, что контракт Ивана Федотова должен быть расторгнут по той причине, что он пропустил весь прошлый сезон из-за прохождения военной службы в ВС РФ. В настоящий момент ИИХФ рассматривает эту заявку», — написал журналист Даррен Дрегер в соцсетях.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии.

Ранее стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.