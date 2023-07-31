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    НХЛ просит ИИХФ расторгнуть контракт Федотова с «Филадельфией»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Трансферы Филадельфия Флайерз
    Руководство НХЛ и «Филадельфия» желают расторгнуть контракт с российским вратарем Иваном Федотовым.

    Иван Федотов
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    Иван Федотов

    «НХЛ и "Флайерз" считают, что контракт Ивана Федотова должен быть расторгнут по той причине, что он пропустил весь прошлый сезон из-за прохождения военной службы в ВС РФ. В настоящий момент ИИХФ рассматривает эту заявку», — написал журналист Даррен Дрегер в соцсетях.

    В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии.

    Ранее стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.

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