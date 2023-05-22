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    Кубок Стэнли. «Вегас» увеличил преимущество в серии с «Далласом»

    «Золотые рыцари» выиграли второй матч в полуфинальной серии плей-офф

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    «Вегас»

    «Вегас» — «Даллас» 3:2 ОТ

    Автором победной шайбы стал Чандлер Стивенсон. Еще по голу забили Марк Стоун и Джонатан Маршессо. Форвард Иван Барбашев отметился ассистом.

    У «Старз» шайбы забросили Миро Хейсканен и Джейсон Робертсон, которому ассистировал Евгений Дадонов.

    НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Второй матч
    «Вегас» — «Даллас» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Хейсканен — 1 (Гленденинг, Сутер), 2:47 — 0:1. Стоун — 6 (бол., Стивенсон, Маршессо), 10:08 — 1:1. Робертсон — 4 (бол., Дадонов, Сутер), 29:21 — 1:2. Маршессо — 6 (Айкел, Барбашев), 57:38 — 2:2. Стивенсон — 7 (Теодор, Стоун), 61:12 — 3:2Вратари: Хилл — ЭттингерШтраф: 6-4Броски: 24 (5+5+12+2) — 28 (9+8+10+1)Счет в серии: 2-0

    Счет в серии стал 2-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч состоится 24 мая.

    «Вегас» — «Даллас» 3:2 ОТ
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