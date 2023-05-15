«Сезон прошел впустую». Драйзайтль прокомментировал вылет из Кубка Стэнли

Нападающий «Эдмонтона»прокомментировал результаты сезона для команды после вылета во втором раунде розыгрыша Кубка Стэнли от «Вегаса».

«Это больно. Сейчас трудно подобрать слова. Когда мы начинаем сезон, то все нацелены на победу. Это похоже на провал или на то, что сезон прошёл впустую», — приводит слова Драйзайтля пресс-служба НХЛ.

Напомним, что сегодня «Вегас» в гостях обыграл «Эдмонтон» (5:2) в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ. «Голден Найтс» победил в серии 4-2 и вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Стэнли.

Драйзайтль в плей-офф провел 12 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков.