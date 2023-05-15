«Сезон прошел впустую». Драйзайтль прокомментировал вылет из Кубка Стэнли

Леон Драйзайтль Фото: globallookpress.com
«Это больно. Сейчас трудно подобрать слова. Когда мы начинаем сезон, то все нацелены на победу. Это похоже на провал или на то, что сезон прошёл впустую», — приводит слова Драйзайтля пресс-служба НХЛ.
Напомним, что сегодня «Вегас» в гостях обыграл «Эдмонтон» (5:2) в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ. «Голден Найтс» победил в серии 4-2 и вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Стэнли.
Драйзайтль в плей-офф провел 12 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков.