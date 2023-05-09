Генменеджер «Колорадо» о Ничушкине: Он был важной частью команды

Генеральный менеджервысказался о будущем российского форварда команды

«Я не могу комментировать что-либо, связанное с Вэлом, кроме как сказать, что он был очень важной частью нашей команды в прошлом, и мы надеемся, что он станет очень важной частью нашей команды в будущем», — приводит слова Макфарланда журналист Питер Боуг в своём «твиттере».

Напомним, что по ходу плей-офф НХЛ Ничушкин покинул расположение команды из-за «инцидента с алкоголем» в отеле команды в Сиэтле.

В регулярном чемпионате НХЛ форвард провел 53 матча и набрал 47 (17+30) очков.