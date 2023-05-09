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    Генменеджер «Колорадо» о Ничушкине: Он был важной частью команды

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Колорадо Эвеланш
    Генеральный менеджер «Колорадо» Крис Макфарланд высказался о будущем российского форварда команды Валерия Ничушкина.

    Валерий Ничушкин
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    Валерий Ничушкин

    «Я не могу комментировать что-либо, связанное с Вэлом, кроме как сказать, что он был очень важной частью нашей команды в прошлом, и мы надеемся, что он станет очень важной частью нашей команды в будущем», — приводит слова Макфарланда журналист Питер Боуг в своём «твиттере».

    Напомним, что по ходу плей-офф НХЛ Ничушкин покинул расположение команды из-за «инцидента с алкоголем» в отеле команды в Сиэтле.

    В регулярном чемпионате НХЛ форвард провел 53 матча и набрал 47 (17+30) очков.

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