Барбашев прокомментировал победу над «Эдмонтоном»

Российский форвард «Вегаса»высказался о победе в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (6:4).

Напомним, что в этой игре нападающий оформил дубль и был признан первой звездой встречи.

«Важная победа для нас, мы следовали нашему плану и сыграли отлично. Отмечу игру нашего вратаря. Мой первый гол сразу после шайбы соперника? Да, это было здорово.

Я забиваю большинство голов с пятачка, и сегодня именно так я и забросил. В первом голе я подобрал ничейную шайбу, а во втором подправил бросок от синей линии. Я чувствовал себя отлично перед игрой, было приятно проявить себя в таком важном матче», — цитирует Барбашева пресс-служба «рыцарей».

«Вегас» ведет в серии 1-0. Второй матч противостояния запланирована на 7 мая.