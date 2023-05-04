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    Барбашев прокомментировал победу над «Эдмонтоном»

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    Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашев высказался о победе в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (6:4).

    Иван Барбашев
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    Иван Барбашев

    Напомним, что в этой игре нападающий оформил дубль и был признан первой звездой встречи.

    «Важная победа для нас, мы следовали нашему плану и сыграли отлично. Отмечу игру нашего вратаря. Мой первый гол сразу после шайбы соперника? Да, это было здорово.

    Я забиваю большинство голов с пятачка, и сегодня именно так я и забросил. В первом голе я подобрал ничейную шайбу, а во втором подправил бросок от синей линии. Я чувствовал себя отлично перед игрой, было приятно проявить себя в таком важном матче», — цитирует Барбашева пресс-служба «рыцарей».

    «Вегас» ведет в серии 1-0. Второй матч противостояния запланирована на 7 мая.

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