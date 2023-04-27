Федоров: Ненужный гол пропустили при игре «4 на 4»

Главный тренервысказался относительно шестого матча финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги против(0:3).

«Шайба не держалась плотно, особенно в зоне атаки. Ненужный гол пропустили при игре "4 на 4". Не совсем сложная была ситуация, нерасторопность подвела нас. "Ак Барс" хорошо двигался. Потом ненужные удаления, мы догоняли.

Насколько я понимаю, "Ак Барс" заблокировал очень много наших бросков, это факт. Мы понимали, что будет такой хоккей. Попереживаем, готовимся дальше. Седьмая игра — всегда есть шанс», — приводит слова Федорова «Матч ТВ».

Таким образом, счет в финальной серии Кубка Гагарина стал равным 3-3. Седьмая, решающая, встреча состоится послезавтра, 29 апреля, в Казани.