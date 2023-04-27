ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Харри Кейн«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
  • 21:48
    • «Ак Барс» обыграл ЦСКА и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
  • 21:19
    • «Реал» ведет переговоры с Зиданом о возвращении в клуб
    Все новости спорта

    Федоров: Ненужный гол пропустили при игре «4 на 4»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс ЦСКА
    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался относительно шестого матча финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги против «Ак Барса» (0:3).

    Сергей Федоров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Федоров

    «Шайба не держалась плотно, особенно в зоне атаки. Ненужный гол пропустили при игре "4 на 4". Не совсем сложная была ситуация, нерасторопность подвела нас. "Ак Барс" хорошо двигался. Потом ненужные удаления, мы догоняли.

    Насколько я понимаю, "Ак Барс" заблокировал очень много наших бросков, это факт. Мы понимали, что будет такой хоккей. Попереживаем, готовимся дальше. Седьмая игра — всегда есть шанс», — приводит слова Федорова «Матч ТВ».

    Таким образом, счет в финальной серии Кубка Гагарина стал равным 3-3. Седьмая, решающая, встреча состоится послезавтра, 29 апреля, в Казани.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • С результативностью проблем не будет!
  • «Атлетик» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • У «Динамо» отличный шанс взять очки
  • «Динамо» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • «Шмели» сохранят лидерство
  • «Бохум» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.31
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Динамо — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алькарас — Руусувуори
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бублик — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 18:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вавринка — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Монтейро
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие