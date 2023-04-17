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    Орлов: В России надо менять систему воспитания игроков обороны

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    Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов считает, что в России нужно менять систему подготовки хоккеистов, играющих в обороне.

    Дмитрий Орлов
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    Дмитрий Орлов

    «Хотелось бы, чтобы такая ситуация с малым количеством российских защитников в элитных клубах НХЛ поменялась, и это зависит от детских тренеров, которые готовят детей и помогают им расти.

    Да, у нас есть вратари и нападающие, но нет защитников, и с ними у нас никогда не работали.

    Сейчас ситуация поменялась, потому что раньше всю жизнь говорили бросать шайбу по борту и особо ничего не выдумывать, не ошибаться.

    И была еще такая фраза: "Если защитник незаметен, значит, он лучший игрок", хотя это не так. Надо придумывать систему воспитания игроков обороны, которые должны быть и атакующими, и оборонительными, все уметь, как и нападающие.

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    • Это на самом деле ценные игроки, и, возможно, люди не всегда понимают, как много работы они проводят. Тем более сейчас, если рассматривать нынешний хоккей, они больше полузащитники, поскольку умеют кататься, видят площадку.

    На самом деле это такая глубокая тема, о которой можно много рассуждать, думать об этом. Поэтому хотелось бы, чтобы было больше русских защитников в НХЛ, и, дай бог, такое время настанет», — приводит слова Орлова ТАСС.

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