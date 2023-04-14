Макдэвид: Мы хотим перенести нашу уверенную игру в плей-офф

Капитаноценил игру команды в регулярном чемпионате НХЛ.

«Это было хорошо. Мы, очевидно, довольны нашей игрой в преддверии самого важного времени года. Мы взволнованы. Даже если бы на кону ничего не стояло, мы хотели бы финишировать сильной командой.

Мы все время говорили, что верим в импульс, который можно перенести в плей-офф. Мы хотим продолжить наше уверенное выступление в плей-офф», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» занял 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. Макдэвид провел 82 матча и набрал 153 (64+89) очка.