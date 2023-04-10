ЦСКА крупно переиграл СКА и вышел вперед в серии

В составе хозяев отличились Александр Никишин, Эмиль Галимов и Александр Волков. За гостей забивали Андрей Светлаков, Михаил Григоренко (трижды), Константин Окулов (дважды) и Максим Мамин.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. Финал. Пятый матч
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 3:7 (2:2, 0:1, 1:4)
Голы: Никишин — 4 (Фальковский, Волков), 6:51 — 1:0. Галимов — 3 (Прохоркин, Камалов), 7:28 — 2:0. Светлаков — 3 (Слепышев, Карнаухов), 12:42 — 2:1. Григоренко — 7 (Мамин, Соркин), 13:35 — 2:2. Григоренко — 8 (Слепышев, Макаров), 32:45 — 2:3. Окулов — 4 (Плотников, Провольнев), 46:08 — 2:4. Мамин — 7 (Григоренко, Нестеров), 51:38 — 2:5. Волков — 3 (Бардаков, Прохоркин), 54:14 — 3:5. Григоренко — 9 (п.в., Мамин, Классон), 54:28 — 3:6. Окулов — 5 (п.в.), 58:27 — 3:7Вратари: Николаев (Подъяпольский, 51:38, 52:35 — 54:28, 55:10 — 58:27) — РейдеборнШтраф: 12 — 8Броски: 43 (17+13+13) — 28 (10+11+7)
Таким образом, ЦСКА повел в серии со счетом 3-2. Шестая игра состоится в Москве 12 апреля.