Леонтьев о серии «Ак Барс» — «Авангард»: Нас ждет захватывающий финал Востока

Главный тренервысказал мнение о предстоящей серии финала Восточной конференции КХЛ

«Что "Ак Барс", что "Авангард" достойно выступили в регулярном чемпионате, здорово проявили себя в первых раундах плей-офф и по праву вышли в финал Востока.

Если сравнивать, то надо отметить, что у обеих команд есть сильные первые звенья с хорошей игровой дисциплиной, реализацией голевых моментов, большинства. Поэтому трудно отдать кому-либо предпочтение.

Шансы команд в этом противостоянии примерно равны. Если говорить о лидерах, то и там, и там команду тащат два первых звена, которые в основном и делают результат.

Да, в "Ак Барсе" немного выделяется звено Радулов — Сафонов — Воронков. Но ведь и у "Авангарда" в качестве в качестве грозного оружия есть Найт, Ткачёв, Толчинский, которые много забивают.

Но это не значит, что третьи и четвёртые звенья этих команд приносят мало пользы. Нисколько. Они хорошо играют в разрушении, в меньшинстве, то есть у них своя определённая роль, и с ней они справляются очень продуктивно.

Гадать, кто из этой пары победит, — сложно. Ясно одно — нас ждёт очень интересный, захватывающий финал Восточной конференции», — цитирует Леонтьева «ТИ-Спорт».

Первый матч между этими командами состоится 1 апреля в Казани. Напомним, что «Нефтехимик» вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ именно в серии с «Ак Барсом» со счетом 2:4.