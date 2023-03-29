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    Леонтьев о серии «Ак Барс» — «Авангард»: Нас ждет захватывающий финал Востока

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Ак Барс Авангард
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказал мнение о предстоящей серии финала Восточной конференции КХЛ «Ак Барс»«Авангард».

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «Что "Ак Барс", что "Авангард" достойно выступили в регулярном чемпионате, здорово проявили себя в первых раундах плей-офф и по праву вышли в финал Востока.

    Если сравнивать, то надо отметить, что у обеих команд есть сильные первые звенья с хорошей игровой дисциплиной, реализацией голевых моментов, большинства. Поэтому трудно отдать кому-либо предпочтение.

    Шансы команд в этом противостоянии примерно равны. Если говорить о лидерах, то и там, и там команду тащат два первых звена, которые в основном и делают результат.

    Да, в "Ак Барсе" немного выделяется звено РадуловСафоновВоронков. Но ведь и у "Авангарда" в качестве в качестве грозного оружия есть Найт, Ткачёв, Толчинский, которые много забивают.

    Но это не значит, что третьи и четвёртые звенья этих команд приносят мало пользы. Нисколько. Они хорошо играют в разрушении, в меньшинстве, то есть у них своя определённая роль, и с ней они справляются очень продуктивно.

    Гадать, кто из этой пары победит, — сложно. Ясно одно — нас ждёт очень интересный, захватывающий финал Восточной конференции», — цитирует Леонтьева «ТИ-Спорт».

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    • Первый матч между этими командами состоится 1 апреля в Казани. Напомним, что «Нефтехимик» вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ именно в серии с «Ак Барсом» со счетом 2:4.

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