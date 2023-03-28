Сушинский о заявлении Баха: Он хочет всем угодить, ничего хорошего не будет

Экс-игрок сборной Россиипрокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета

«Ничего хорошего не будет в ближайшее время. Никуда нас не пустят. Бах может многое говорить, но ничего не сделает.

Все будут думать, что Бах хороший, а ему плевать на россиян. Как и мне на него, так и ему на нас. Я не знаю этого человека и не хочу знать. Конечно, Бах пытается всем угодить», — сказал Сушинский Чемпионату.

Напомним, что ранее Бах на исполкоме Международного олимпийского комитета в Лозанне рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным турнирам, выставив ряд условий.