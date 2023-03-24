Тамбиев прокомментировал победу «Адмирала» в матче плей-офф с «Ак Барсом»

Главный тренероценил игру команды в 5-м матче второго раунда плей-офф КХЛ с(2:1). Счет в серии 2:3.

«У "Ак Барса" появился страх реализации моментов, когда в воротах Серебряков? Согласен. Я с вами всегда согласен. И "Ак Барс" играл лучше. Установки дополнительные Серебрякову? Нет, не давались. Всё в рабочем режиме.

Плей-офф — это другое соревнование. Мы знаем, кто играет против нас. Много что хочется сказать, но сезон продолжается, и я буду аккуратен со словами. По поводу седьмого матча давайте подождём, всё-таки у "Ак Барса" матч-пойнт ещё один.

Лучший матч Серебрякова в карьере? Думаю, лучший у него ещё впереди. Право на ошибку? Я таких слов вообще не знаю. Что это значит? Есть игра, 60 минут, можно ошибиться и исправиться. Мы выходим не играть, а побеждать — такая у нас философия», — передает слова Тамбиева Чемпионат.

После этого матча «Адмирал» сократил отставание в серии с «Ак Барсом» — 2:3. Следующий матч пройдет 26 марта во Владивостоке.