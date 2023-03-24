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    «Адмирал» переиграл «Ак Барс» и сократил счет в серии

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Ак Барс
    В пятом матче второго раунда Кубка Гагарина «Адмирал» довольно неожиданно на выезде обыграл «Ак Барс» со счетом 2:1.

    «Адмирал» переиграл «Ак Барс»
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    «Адмирал» переиграл «Ак Барс»

    На точные броски Даниила Гутика и Николая Чебыкина хозяева ответили голом престижа Александра Радулова.

    КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Пятый матч
    «Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
    Голы: Гутик — 1 (Лисовец), 35:01 — 0:1. Чебыкин — 1 (Берлев), 37:26 — 0:2. Радулов — 7 (бол., Лямкин, Юдин), 51:15 — 1:2Вратари: Билялов (58:56) — СеребряковШтраф: 4 — 6Броски: 50 (11+22+17) — 20 (11+9+0)

    Таким образом, «Адмирал» сократил счет в серии с «Ак Барсом» и теперь уступает со счетом 2-3.

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