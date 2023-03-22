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    Ротенберг: Победили за счет командной работы, самоотдачи, командного характера

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Торпедо
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Торпедо» в матче второго раунда плей-офф КХЛ (5:3). «Армейцы» проигрывали по ходу встречи 1:3.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Нам удалось выйти на эти скорости соперника, очень быстрая команда, добавляли в деталях, большая работа тренерского штаба. Все ребята, которые выходили из резерва, были готовы полностью. [Победили] за счет командной работы, самоотдачи, командного характера.

    Такая боевая игра, самая сложная, были мысли по плану Б. Главное, что план Б сработал.

    Отличная атмосфера на арене, такой хоккей нам нужен. Я уверен в том, что такой хоккей поднимет рейтинги, больше детишек пойдут в [хоккейные] школы, больше будет болельщиков, соответственно, спонсоров», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

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