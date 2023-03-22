НХЛ.«Вашингтон» уступил «Коламбусу», «Монреаль» обыграл «Тампу», «Айлендерс» крупно выиграли у «Торонто»

«Нью-Джерси» — «Миннесота» 1:2 ОТ

Российский нападающий Кирилл Капризов пропустил встречу из-за травмы верхней части тела.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Миннесота» — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) Голы: Шоу — 7 (Девар, Сундквист), 46:41 — 0:1. Майер — 35 (Хишир, Братт), 52:08 — 1:1. Болди — 23, 64:58 — 1:2Вратари: Ванечек — ГуставссонШтраф: 2-6Броски: 48 (10+12+21+5) — 29 (8+11+5+5)

«Миннесота» занимает третье место в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет третьим в Восточной конференции.

«Нью-Джерси» — «Миннесота» 1:2 ОТ

«Баффало» — «Нэшвилл» 3:7

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Нэшвилл» — 3:7 (0:2, 2:4, 1:1) Голы: Томасино — 4 (Дюшен), 11:45 — 0:1. Дюшен — 20 (Томасино, Лозон), 18:43 — 0:2. Козенс — 27 (Петерка, Куинн), 23:36 — 1:2. Новак — 14 (Евангелиста, Бэрри), 24:00 — 1:3. Евангелиста — 4 (Новак, Сарос), 29:21 — 1:4. Евангелиста — 5 (К. Шервуд), 30:01 — 1:5. Макдона — 2 (Евангелиста), 35:52 — 1:6. Томпсон — 43 (бол., Далин, Олофссон), 37:17 — 2:6. Скиннер — 30 (Так), 47:45 — 3:6. Дюшен — 21 (п.в., Макдона), 57:37 — 3:7Вратари: Андерсон (Луукконен, 35:52, 56:52 — 57:37) — СаросШтраф: 11-13Броски: 31 (5+14+12) — 27 (12+8+7)

«Баффало» — «Нэшвилл» 3:7

«Монреаль» — «Тампа-Бэй» 3:2

Российский нападающий «Канадиенс» Денис Гурьянов отметился одной голевой передачей, как и защитник «Тампы» Михаил Сергачев.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Тампа-Бэй» — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) Голы: Дак — 13 (Сузуки), 8:27 — 1:0. Друэн — 3 (Гурьянов, Бэррон), 14:00 — 2:0. Пойнт — 44 (бол., Стэмкос, Сергачев), 28:58 — 2:1. Мэтисон — 8 (Савар, Сузуки), 36:58 — 3:1. Марун — 3 (Колтон, Перри), 54:54 — 3:2Вратари: Монтембо — ВасилевскийШтраф: 6-6Броски: 20 (10+6+4) — 33 (10+13+10)

«Тампа» с 90 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Монреаль» (62) — предпоследний.

«Монреаль» — «Тампа-Бэй» 3:2

«Бостон» — «Оттава» 2:1

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Оттава» — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) Голы: Гэмбрелл — 2 (Грейг), 8:55 — 0:1. Крейчи — 15 (бол., Бержерон, Линдхольм), 11:33 — 1:1. Дебраск — 23 (Маршан, Линдхольм), 15:52 — 2:1Вратари: Ульмарк — СегордШтраф: 6-8Броски: 35 (11+15+9) — 41 (16+21+4)

«Бостон» — «Оттава» 2:1

«Вашингтон» — «Коламбус» 6:7 ОТ

Второй звездой матча стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забивший 40-й гол в сезоне. Он 13-й раз в карьере достиг отметки и установил рекорд лиги по этому показателю. У «Коламбуса» дублями отметились Адам Боквист и Джек Рослович.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Коламбус» — 6:7 ОТ (3:1, 2:2, 1:3, 0:1) Голы: Овечкин — 40 (Уилсон, Строум), 5:12 — 1:0. Оши — 19 (Фехервари, Милано), 8:10 — 2:0. Шири — 13 (Сандин, Протас), 16:00 — 3:0. Робинсон — 9 (Оливье), 16:45 — 3:1. Боквист — 4 (Бемстрем, Силлинджер), 26:57 — 3:2. Милано — 11 (Бэкстрем, Оши), 30:36 — 4:2. Рословик — 8 (бол., Джонсон, Бланкенбург), 35:01 — 4:3. Дженсен — 3 (Дауд, Уилсон), 39:52 — 5:3. Боквист — 5 (Педерсон, Робинсон), 46:37 — 5:4. Бемстрем — 6 (Лайне, Годро), 48:35 — 5:5. Дженсен — 4 (Линдгрен), 55:24 — 6:5. Дженнер — 24 (Джонсон, Лайне), 59:13 — 6:6. Рословик — 9 (Годро), 62:43 — 6:7Вратари: Линдгрен — ТарасовШтраф: 4-4Броски: 37 (19+11+7+0) — 39 (12+11+15+1)

«Коламбус» набрал 51 очко и идет последним в Восточной конференции. «Вашингтон» располагается на 10-й строчке — 74 очка.

«Вашингтон» — «Коламбус» 6:7 ОТ

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина» 2:3

Российские форварды хозяев льда Артемий Панарин и Владимир Тарасенко результативными действиями не отметились. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 36 бросков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Каролина» — 2:3 (1:0, 0:0, 1:3) Голы: Мотт — 6 (Гудроу, Веси), 17:00 — 1:0. Чатфилд — 6 (Степан, Друри), 49:49 — 1:1. Какко — 12 (Линдгрен, Фокс), 50:20 — 2:1. Ноесен — 11 (Фаст, Стаал), 50:38 — 2:2. Терявяйнен — 11 (Бернс, Котканиеми), 57:27 — 2:3Вратари: Шестеркин — АндерсенШтраф: 2-6Броски: 31 (12+5+14) — 39 (9+15+15)

«Каролина» набрала 100 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Рейнджерс» (92) — пятые.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина» 2:3

«Филадельфия» — «Флорида» 6:3

Российский защитник хозяев Иван Проворов забросил одну шайбу. Его одноклубник и соотечественник Егор Замула отметился двумя голевыми передачами.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Флорида» — 6:3 (1:1, 4:1, 1:1) Вратари: Ткачак — 34 (Верхэге, Луостаринен), 1:15 — 0:1. Фараби — 12 (Кэйтс, Замула), 4:43 — 1:1. Санхейм — 6 (Лемье), 28:42 — 2:1. Монтур — 13 (Барков, Райнхарт), 34:17 — 2:2. Лотон — 17 (Деанджело, Замула), 36:54 — 3:2. Санхейм — 7 (Кэйтс, Фараби), 38:05 — 4:2. Проворов — 5 (Форстер, Фрост), 38:55 — 5:2. Райнхарт — 27 (бол., Барков, Монтур), 53:49 — 5:3. Фрост — 14 (п.в., Форстер), 57:59 — 6:3Вратари: Харт — Лион (52:56 — 53:08, 53:17 — 53:49, 55:25 — 57:59)Штраф: 23-9Броски: 24 (10+11+3) — 44 (19+9+16)

«Филадельфия» занимает 14-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на восьмой строчке.

«Филадельфия» — «Флорида» 6:3

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Торонто» 7:2

Первой звездой встречи стал форвард победителей Кэл Клаттербак, набравший три (2+1) очка. Голкипер Илья Сорокин отразил 25 бросков из 27 и стал второй звездой матча.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Торонто» — 7:2 (0:1, 3:0, 4:1) Голы: Лафферти — 11 (Лильегрен, Макманн), 11:01 — 0:1. Паризе — 19 (Мэйфилд, Пажо), 20:28 — 1:1. Фэшинг — 7, 33:50 — 2:1. Клаттербак — 5 (Пулок), 37:26 — 3:1. Марнер — 27 (Мэттьюс, Холл), 43:29 — 3:2. Клаттербак — 6, 44:13 — 4:2. Хольмстрем — 5 (Ли), 50:00 — 5:2. Добсон — 13 (п.в., Пажо), 53:56 — 6:2. Ли — 27 (Добсон, Клаттербак), 56:46 — 7:2Вратари: Сорокин — Самсонов (53:30 — 53:56)Штраф: 7-9Броски: 29 (10+9+10) — 27 (8+9+10)

«Торонто» с 93 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс» (82) — седьмые.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Торонто» 7:2

«Виннипег» — «Аризона» 2:1

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Аризона» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) Голы: Элерс — 9, 4:17 — 1:0. Лаури — 10 (мен., Бэррон, Пионк), 11:33 — 2:0. Хейтон — 15 (Келлер, Шмальц), 31:46 — 2:1Вратари: Хеллибак — ВеймелкаШтраф: 11-17Броски: 25 (10+3+12) — 30 (7+18+5)

«Виннипег» — «Аризона» 2:1

«Сент-Луис» — «Детройт» 2:3 Б

«Детройт» набрал 71 очко и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 68 очков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Детройт» — 2:3 Б (2:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Бортуццо — 2 (Блэй, Шенн), 2:21 — 1:0. Чейссон — 4 (бол., Перрон, Ларкин), 7:49 — 1:1. Сканделла — 1, 10:03 — 2:1. Задина — 3 (Кубалик, Линдстрем), 17:47 — 2:2Победный буллит: РаймондВратари: Хофер — ХелльбергШтраф: 6-6Броски: 22 (7+4+8+3) — 30 (7+8+14+1)

«Сент-Луис» — «Детройт» 2:3 Б

«Даллас» — «Сиэтл» 4:5 ОТ

Российский нападающий хозяев Евгений Дадонов отдал одну голевую передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Сиэтл» — 4:5 ОТ (1:2, 0:1, 3:1, 0:1) Голы: Танев — 14 (Спронг, Соуси), 2:32 — 0:1. Хейсканен — 11 (бол., Робертсон, Павелски), 3:52 — 1:1. Спронг — 17 (Танев, Ларссон), 12:20 — 1:2. Маккэн — 34 (Эберле, Олексяк), 21:37 — 1:3. Джонстон — 21 (Бенн, Сутер), 43:57 — 2:3. Танев — 15 (Гики, Соуси), 54:03 — 2:4. Павелски — 20 (Дадонов, Бенн), 56:34 — 3:4. Бенн — 30 (Хинтц, Хейсканен), 59:59 — 4:4. Ларссон — 6 (Маккэн, Веннберг), 61:52 — 4:5Вратари: Эттингер — ДаккордШтраф: 4-8Броски: 29 (5+12+11+1) — 27 (11+7+7+2)

«Сиэтл» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Даллас» находится на третьей строчке.

«Даллас» — «Сиэтл» 4:5 ОТ

«Ванкувер» — «Вегас» 3:4

Голом в составе «Голден Найтс» отметился россиянин Павел Дорофеев. Российские нападающие «Кэнакс» Андрей Кузьменко, Василий Подколзин и Виталий Кравцов завершили матч без результативных действий.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Вегас» — 3:4 (0:2, 2:2, 1:0) Голы: Кессел — 13, 3:01 — 0:1. Смит — 24 (Карлссон), 12:11 — 0:2. Миллер — 27 (мен., буллит), 27:57 — 1:2. Блюгерс — 4 (Хауден, Хэг), 30:22 — 1:3. Миллер — 28 (бол., Хьюз, Петтерссон), 32:42 — 2:3. Дорофеев — 4 (Пьетранджело, Карлссон), 37:19 — 2:4. Ди Джузеппе — 4 (Миллер, Хьюз), 51:43 — 3:4Вратари: Демко (57:49) — КуикШтраф: 10-4Броски: 35 (5+14+16) — 27 (14+9+4)

«Вегас» с 94 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Ванкувер» (67) — 12-й.

«Ванкувер» — «Вегас» 3:4

«Анахайм» — «Калгари» 1:5

Нападающий гостей Тайлер Тоффоли сделал три голевые передачи. Российский защитник Никита Задоров очков не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Калгари» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) Голы: Ритчи — 12 (Хэнифин, Дюбе), 0:37 — 0:1. Стэчер — 1 (Юбердо, Коулмэн), 16:50 — 0:2. Андерссон — 11 (бол., Тоффоли, Баклунд), 22:36 — 0:3. Ватрано — 17 (бол., Сильферберг, Комтуа), 27:26 — 1:3. Линдхольм — 22 (бол., Тоффоли, Баклунд), 40:46 — 1:4. Манджапане — 14 (Тоффоли), 55:26 — 1:5Вратари: Гибсон — ВладаржШтраф: 10-6Броски: 20 (7+11+2) — 43 (17+12+14)