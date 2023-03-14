Форвард «Ак Барса» Радулов оценил игру «Адмирала» перед 2-м раундом плей-офф

Нападающийвысказался об игреперед началом второго раунда плей-офф КХЛ полуфинала Восточной конференции.

«Учитывая оборонительный стиль игры "Адмирала", потребуется как-то корректировать свою игру? Мы будем отталкиваться от своей игры, создавать моменты.

Бросать, закрывать вратаря. Как проводим время в перелётах на Дальний Восток? Отдыхаем. Отдых — ключ к успеху. Соперник весь сезон так летает, ничего такого. Как-то читал интервью их тренера, они давно закончили разговоры об этом, нам тоже не стоит начинать. Все в равных условиях.

Есть мнение, что "Ак Барсу" повезло: в первом раунде — Нижнекамск, дальше — Владивосток? Почему повезло? Это их мнение, видимо, они не смотрели ни регулярку, ни четвертьфинал.

"Адмирал" заслуженно прошёл Уфу. В отдельных матчах "Салават" доминировал, но не во всех. "Адмирал" заслуженно во втором раунде. Хорошая команда, с хорошим тренерским штабом, который будет готовиться под нас.

В регулярке выиграли четыре матча из четырёх у "Адмирала"? Сейчас это никому не интересно. Какие сильные стороны могу выделить у соперника? Организованная команда, мало даёт свободы, хорошо играет в обороне, хороший вратарь. Нам нужно быть начеку, меньше удаляться.

Леонид Тамбиев однажды назвал свою команду противной? Думаю, если посмотреть на нас без шайбы, то тоже мало приятного», — приводит слова Радулова официальный сайт команды.

В 1/4 финала Востока «Ак Барс» прошел «Нефтехимик» со счетом 4:2 в серии. «Адмирал» одолел «Салават Юлаев» (4:2 в серии). Первый матч серии «Ак Барс» — «Адмирал» состоится 16 марта в Казани.