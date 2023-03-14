ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарВремя взрослеть. Неймару пора переосмыслить и перезагрузить карьеру
    Все новости спорта

    Фетисов оценил игру ЦСКА в 6-м матче серии плей-офф с «Северсталью»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Северсталь
    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об игре ЦСКА в серии плей-офф с «Северсталью» (счет в серии 3:3).

    Вячеслав Фетисов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Фетисов

    «ЦСКА плохо играет, не знаю, с чем это связано. Мы смотрели с легендами хоккея шестой матч серии по телевизору, и там после первого периода было понятно, что ЦСКА не выиграет.

    Была какая-то инертность, не хватало огонька, креатива, шла роботоподобная игра», — приводит слова Фетисова ТАСС.

    Напомним, что в 6-м матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф КХЛ ЦСКА проиграл «Северстали» (0:3). Заключительный 7-й матч состоится 14 марта в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Манчестер Сити» с «Лейпцигом»?
  • «Манчестер Сити» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Выйдет ли «Интер» в четвертьфинал Лиги чемпионов?
  • «Порту» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Зверев может остановить нервного Медведева
  • Медведев — Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.15
  • Экспресс дня 14 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Порту — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Реал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Наполи — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ахмат — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Оклахома — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие