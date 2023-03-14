Фетисов оценил игру ЦСКА в 6-м матче серии плей-офф с «Северсталью»

Двукратный олимпийский чемпионподелился мнением об игрев серии плей-офф с(счет в серии 3:3).

«ЦСКА плохо играет, не знаю, с чем это связано. Мы смотрели с легендами хоккея шестой матч серии по телевизору, и там после первого периода было понятно, что ЦСКА не выиграет.

Была какая-то инертность, не хватало огонька, креатива, шла роботоподобная игра», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, что в 6-м матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф КХЛ ЦСКА проиграл «Северстали» (0:3). Заключительный 7-й матч состоится 14 марта в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.