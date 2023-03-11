СКА победил минское «Динамо» и вышел в полуфинал плей-офф Западной конференции

В Минске состоялся шестой матч четвертьфинальной серии между. Он закончился победой «армейцев» со счетом 4:2.

Победную шайбу у гостей забил Андрей Педан. По голу забили Василий Глотов, Михаил Воробьев и Марат Хайруллин.

В составе минчан отметились Владимир Алистров и Сергей Сапего.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Шестой матч «Динамо Мн» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) Голы: Алистров — 3 (мен.), 1:26 — 1:0. Глотов — 4 (Гребенщиков), 2:30 — 1:1. Воробьев — 1 (Хайруллин, Жафяров), 8:06 — 1:2. Сапего — 1 (мен., Мартынов), 31:20 — 2:2. Педан — 2 (Глотов), 32:33 — 2:3. Хайруллин — 3 (п.в., Л. Комаров, Никишин), 59:45 — 2:4Вратари: Колосов (57:42 — 59:45) — НиколаевШтраф: 16 — 12Броски: 32 (14+14+4) — 37 (10+9+18)

В шестом матче серии СКА установил счет 4:2 в свою пользу и уверенно вышел в следующий раунд плей-офф Кубка Гагарина. Ранее туда отправился «Ак Барс».