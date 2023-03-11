ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • 20:03
    • Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Ноттингемом»
  • 19:59
    • «Челси» дожал «Лестер», «Брайтон» и «Лидс» устроили перестрелку
  • 19:47
    • «Ак Барс» победил «Нефтехимик» и вышел в полуфинал Восточной конференции
  • 19:31
    • «Бавария» и «Аугсбург» забили на двоих 8 мячей
  • 18:49
    • «Спартак» обменялся голами с «Факелом» и одержал победу в матче 19-го тура РПЛ
    Все новости спорта

    СКА победил минское «Динамо» и вышел в полуфинал плей-офф Западной конференции

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск СКА
    В Минске состоялся шестой матч четвертьфинальной серии между «Динамо» и СКА. Он закончился победой «армейцев» со счетом 4:2.

    Фрагмент одного из матчей
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент одного из матчей

    Победную шайбу у гостей забил Андрей Педан. По голу забили Василий Глотов, Михаил Воробьев и Марат Хайруллин.

    В составе минчан отметились Владимир Алистров и Сергей Сапего.

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Шестой матч
    «Динамо Мн» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
    Голы: Алистров — 3 (мен.), 1:26 — 1:0. Глотов — 4 (Гребенщиков), 2:30 — 1:1. Воробьев — 1 (Хайруллин, Жафяров), 8:06 — 1:2. Сапего — 1 (мен., Мартынов), 31:20 — 2:2. Педан — 2 (Глотов), 32:33 — 2:3. Хайруллин — 3 (п.в., Л. Комаров, Никишин), 59:45 — 2:4Вратари: Колосов (57:42 — 59:45) — НиколаевШтраф: 16 — 12Броски: 32 (14+14+4) — 37 (10+9+18)

    В шестом матче серии СКА установил счет 4:2 в свою пользу и уверенно вышел в следующий раунд плей-офф Кубка Гагарина. Ранее туда отправился «Ак Барс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Реабилитируется ли «Наполи» за поражение от «Лацио»?
  • «Наполи» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • ПСЖ не заметит аутсайдера
  • «Брест» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Легкие три очка для «Манчестер Сити»?
  • «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.62
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Наполи — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Брест — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Шальке — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  4.30
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Каролина — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ювентус — Сампдория
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие