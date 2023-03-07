ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаТравмы, шантаж и хейт фанатов. Как возвращение Погба в «Ювентус» обернулось кошмаром
    Все новости спорта

    Панин: В плей-офф на первый план выходят терпеливость и неуступчивость

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Адмирал
    Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал победу в матче плей-офф с «Адмиралом» (1:0).

    Григорий Панин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Григорий Панин

    «Хочу предвосхитить многие вопросы и сказать, что основная наша задача — выходить и играть на победы, и неважно, какими способами. Для нас важны победы, идёт плей-офф, это основа.

    На первый план выходит командный дух, терпеливость, неуступчивость. Ещё могу добавить характер. Плей-офф — это игра характеров, где из мальчиков нужно превращаться в мужчин.

    Только так можно выигрывать единоборства, игровые моменты, матчи. Всё это залог одного большого успеха», — передает слова Панина Чемпионат.

  • «Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф с «Адмиралом»
  • Читайте по теме

    • «Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф с «Адмиралом» — 2:2. Следующий матч пройдет 9 марта в Уфе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Боруссия» выбить «Челси» из Лиги чемпионов?
  • «Челси» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Еще одна уверенная победа «Бенфики»
  • «Бенфика» — «Брюгге». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Лацио» забьёт и не пропустит?
  • «Лацио» — АЗ «Алкмаар». Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.41
  • Экспресс дня 7 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Челси — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бенфика — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Лацио — АЗ Алкмаар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Сибирь — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Миннесота — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие