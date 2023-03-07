Панин: В плей-офф на первый план выходят терпеливость и неуступчивость

Капитанпрокомментировал победу в матче плей-офф с(1:0).

«Хочу предвосхитить многие вопросы и сказать, что основная наша задача — выходить и играть на победы, и неважно, какими способами. Для нас важны победы, идёт плей-офф, это основа.

На первый план выходит командный дух, терпеливость, неуступчивость. Ещё могу добавить характер. Плей-офф — это игра характеров, где из мальчиков нужно превращаться в мужчин.

Только так можно выигрывать единоборства, игровые моменты, матчи. Всё это залог одного большого успеха», — передает слова Панина Чемпионат.

«Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф с «Адмиралом» — 2:2. Следующий матч пройдет 9 марта в Уфе.