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    Каменский: Мы ждали такого яркого плей-офф

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    Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал результаты первого игрового дня плей-офф КХЛ.

    Валерий Каменский
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    Валерий Каменский

    «Мы ждали такого яркого начала плей-офф. Любая команда сейчас может выиграть у любой. Регулярный чемпионат прошёл в напряжённой борьбе, теперь интрига перенеслась на Кубок Гагарина.

    Для зрителей это здорово. КХЛ движется в правильном направлении, у нас увеличилось количество матчей, календарь был соответствующий. В игре проявляется талант спортсменов.

    Чем больше матчей, тем больше той же молодёжи стало себя проявлять, у нас многих талантливых ребят подключают к первым командам.

    Думаю, в сегодняшнем игровом дне тоже будут сюрпризы. Когда серии заканчиваются 4-0 — это неинтересно, что это такое? А сейчас "низовые" команды почувствуют вкус победы, а фавориты должны будут переломить неудачно складывающиеся для них серии», — сказал Каменский Чемпионату.

    Напомним, что впервые в истории КХЛ все 4 команды с более низким посевом одержали победы в стартовых матчах плей-офф. «Нефтехимик», «Адмирал», «Витязь» и минское «Динамо» вышли вперед в своих сериях.

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