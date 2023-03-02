Каменский: Мы ждали такого яркого плей-офф

Вице-президент КХЛ по развитиюпрокомментировал результаты первого игрового дня плей-офф КХЛ.

«Мы ждали такого яркого начала плей-офф. Любая команда сейчас может выиграть у любой. Регулярный чемпионат прошёл в напряжённой борьбе, теперь интрига перенеслась на Кубок Гагарина.

Для зрителей это здорово. КХЛ движется в правильном направлении, у нас увеличилось количество матчей, календарь был соответствующий. В игре проявляется талант спортсменов.

Чем больше матчей, тем больше той же молодёжи стало себя проявлять, у нас многих талантливых ребят подключают к первым командам.

Думаю, в сегодняшнем игровом дне тоже будут сюрпризы. Когда серии заканчиваются 4-0 — это неинтересно, что это такое? А сейчас "низовые" команды почувствуют вкус победы, а фавориты должны будут переломить неудачно складывающиеся для них серии», — сказал Каменский Чемпионату.

Напомним, что впервые в истории КХЛ все 4 команды с более низким посевом одержали победы в стартовых матчах плей-офф. «Нефтехимик», «Адмирал», «Витязь» и минское «Динамо» вышли вперед в своих сериях.