Макдэвид — лучший центральный нападающий НХЛ в 2022 году по версии Daily Faceoff

«Кого ещё вы ожидали увидеть на первом месте? Совершенно очевидно, что он талант, не похожий ни на одного игрока, кого мы когда-либо видели. Даже у Уэйна Гретцки и Марио Лемье не было таких приёмов в запасе, которые есть у Макдэвида, а тот факт, что у них было намного больше очков, больше связан с тем, что средний игрок в НХЛ тогда даже близко не соответствовал уровню среднего игрока сейчас.
Можно сказать, что проигрыш "Харт Трофи" он воспринял слишком лично, уже побив отметку в 30 голов перед новым годом в сезоне-2022/2023, и это лишний раз напомнило нам о том, кто на самом деле лучший игрок лиги», — говорится в статье ресурса.
Топ-5
- 1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»);
- 2. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»);
- 3. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»);
- 4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»);
- 5. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»).