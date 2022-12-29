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    Макдэвид — лучший центральный нападающий НХЛ в 2022 году по версии Daily Faceoff

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Эдмонтон Ойлерз Торонто Мэйпл Лифс Колорадо Эвеланш Питтсбург Пингвинз
    Сайт Daily Faceoff представил список лучших нападающих НХЛ в 2022 году. Список из пяти хоккеистов возглавил форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

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    «Кого ещё вы ожидали увидеть на первом месте? Совершенно очевидно, что он талант, не похожий ни на одного игрока, кого мы когда-либо видели. Даже у Уэйна Гретцки и Марио Лемье не было таких приёмов в запасе, которые есть у Макдэвида, а тот факт, что у них было намного больше очков, больше связан с тем, что средний игрок в НХЛ тогда даже близко не соответствовал уровню среднего игрока сейчас.

    Можно сказать, что проигрыш "Харт Трофи" он воспринял слишком лично, уже побив отметку в 30 голов перед новым годом в сезоне-2022/2023, и это лишний раз напомнило нам о том, кто на самом деле лучший игрок лиги», — говорится в статье ресурса.

    Топ-5
    • 1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»);
    • 2. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»);
    • 3. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»);
    • 4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»);
    • 5. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»).
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