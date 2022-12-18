Третьяк о хоккейном сотрудничестве с Беларусью: В сложные времена нужно друг другу помогать

Президент Федерации хоккея Россиирассказал о хоккейном сотрудничестве России и Беларуси.

18 декабря состоялась церемония подписания дополнительного соглашения к меморандуму об углублении хоккейного сотрудничества между странами.

Документ был подписан руководителями хоккейных федераций: Третьяком и председателем ФХБ Александром Богдановичем. Срок действия меморандума продлен на четыре года — до сезона-2025/26 включительно.

«В мае нынешнего года ФХР и ФХРБ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере детско-юношеского хоккея. Мы видим его высокую эффективность и поэтому решили продлить срок действия нашего документа до 2026 года.

Юниорская сборная Белоруссии приняла участие в трех Первенствах федеральных округов, которые мы для простоты и большей узнаваемости называем "Территория хоккея".

При этом один из турниров впервые прошел в Белоруссии. Интеграция помогает нашим юниорам повышать свой уровень в матчах друг против друга. В сложные времена нужно друг другу помогать, а такая помощь — сплошная польза для нашего хоккея.

Кроме Первенств федеральных округов в ряде российских соревнованиях примут участие и другие команды хоккейных школ Республики Беларусь возрастом от 12 до 16 лет.

На взрослом, молодежном, юниорском уровне наши сборные постоянно играют друг с другом. В пятницу наши друзья попробовали новый формат хоккея "3 на 3" и сходу выиграли первый в истории международный турнир среди национальных сборных в этой дисциплине.

В конце декабря в Жлобине состоится новое соревнование — Кубок Союза. В нем примут участие четыре команды: российские "Рубин" и питерское "Динамо", белорусские "Металлург-Жлобин" и "Юность-Минск". Таким образом, мы расширяем наше взаимодействие и на уровне клубных профессиональных команд.

Наше сотрудничество не ограничивается товарищескими матчами и участием в детских и юниорских турнирах. Мы открыты к любому взаимодействию.

У нас будет идти постоянный обмен опытом, секретами мастерства и подготовки. Мы будем совместно реализовывать научные проекты, стороны будут постоянно обмениваться методической литературой и другой информацией, необходимой для развития мастерства», — заявил третьяк пресс-службе ФХР.